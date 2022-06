La mamma di Elena ha confessato ma non ha detto come e perchè. Il corpo nascosto in un campo (Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia – La madre di Elena Del Pozzo, Martina Patti di 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia. Ma nell’interrogatorio, ancora in corso, non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era una messa in scena per coprire l’omicidio. In mattinata la donna aveva fatto ritrovare il corpo. Ieri aveva denunciato il sequestro della bambina da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo. Il corpo è stato trovato in un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la bambina abitava con la mamma. La denuncia della madre da subito è apparsa “poco credibile” nella ricostruzione fornita agli inquirenti. Alcune ‘anomalie’ sono emerse subito agli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia – La madre diDel Pozzo, Martina Patti di 23 anni, haa carabinieri e procura di avere ucciso la figlia. Ma nell’interrogatorio, ancora in corso, non ha saputo spiegaree perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era una messa in scena per coprire l’omicidio. In mattinata la donna aveva fatto ritrovare il. Ieri aveva denunciato il sequestro della bambina da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo. Ilè stato trovato in un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la bambina abitava con la. La denuncia della madre da subito è apparsa “poco credibile” nella ricostruzione fornita agli inquirenti. Alcune ‘anomalie’ sono emerse subito agli ...

