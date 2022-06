La mamma della piccola Elena ha confessato di averla uccisa

Leggi su agi

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la madre. LaDel Pozzo, che nel racconto di Marina Patti sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è statada chi le aveva dato la vita e che ha indicato ai carabinieri dove trovare il corpo. "Non ero in me", ha detto a conclusioneconfessione che ha portato al fermo, che dovrà poi essere convalidato. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. È stata la donna, Martina Patti, a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casadonna ci sono circa 200 metri. La donna, separata dal marito, Alessandro Del Pozzo, "stanotte ha subito un lungo ...