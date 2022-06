La madre della bambina scomparsa nel Catanese ha confessato di averla uccisa

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la. La piccola Elena, che nel raccontodonna sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è stata in realtàda chi le aveva dato la vita. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. È stata la donna a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel. Laabita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casadonna ci sono circa 200 metri. La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia: aveva raccontato che tre persone incappucciate l'avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha ...

Pubblicità

repubblica : Catania, nessuna traccia della bambina di 5 anni scomparsa. La madre: 'Rapita da 3 uomini'. Sindaco: 'Forse dinamic… - vaticannews_it : #Vaticano Ottocento i poveri aiutati nel solo mese di maggio: una cifra che mostra il grande lavoro della struttura… - fanpage : Non ci ha pensato due volte. Quando ha visto i vigili fermare suo figlio di 13 anni fuori da scuola perché festeggi… - Teresat73540673 : Morta la piccola Elena, la bimba di 5 anni scomparsa nel Catanese: corpo fatto trovare dalla madre. MALEDETTA É STA… - C____Jimmy : RT @CieloGore104: Comunque la narrazione vuole che se un maschio stupra o commette femminicidio fa parte della sua natura e della mentalità… -

Non è più via Piave, a Mascalucia , dove labambina di 4 anni ha detto di essere stata aggredita. I carabinieriSezione investigazioni scientifiche sono arrivati in via Euclide 55, ...La notizia è confermata dal procuratoreRepubblica di Catania, Carmelo Zuccaro: "Purtroppo, è stato trovato il cadaverepiccola Elena, su indicazione". Bambina di cinque anni ...Non c’è stato nessun rapimento, Eena è morta. Lo ha confessato la madre, Martina Patti, ai carabinieri facendo ritrovare il cadavere in un ...This content can also be viewed on the site it originates from. Lynne non è stata invitata alle nozze nella casa di Britney a Thousand Oaks, in California, e nemmeno il padre della sposa, Jamie Spears ...