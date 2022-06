La lunga maratona burocratica dell’Ucraina per entrare nell’Ue

(Di martedì 14 giugno 2022) Ursula von der Leyen sembra sincera quando, in visita a Kiev, elogia lo «sforzo enorme» e la «determinazione»nel processo di adesione all’Unione europea. Che è lungo e tortuoso, perché deve passare da tre fasi e ogni volta ottenere l’approvazione di tutti gli Stati europei. E al di là delle manifestazioni di sostegno di tutti i governi a Kiev dopo l’invasione russa, la questione resta molto divisiva tra le capitali dell’Unione. L’iter, perlomeno, procede spedito: la Commissione europea ha valutato rapidamente la richiesta di adesione firmata dal presidente Volodymyr Zelensky lo scorso 28 febbraio e darà il suo parere in merito entro la fine della settimana, come ha annunciato von der Leyen. Nell’ultimo caso, quello della Bosnia Erzegovina, ci sono voluti invece più di tre anni per produrre il documento, dal febbraio 2016 al maggio 2019. La cosiddetta ...

Pubblicità

PolicoRobot : RT @CorriereLucano: #POLICORO, una lunga maratona che sfocia…in un nulla di fatto! Sarà ballottaggio tra Enrico Bianco e Nicola Lopatriello… - PolicoRobot : RT @radiolasernews: POLICORO, una lunga maratona che sfocia…in un nulla di fatto! Sarà ballottaggio tra Enrico Bianco e Nicola Lopatriello… - PolicoRobot : RT @radiolasernews: POLICORO, una lunga maratona che sfocia…in un nulla di fatto! Sarà ballottaggio tra Enrico Bianco e Nicola Lopatriello… - radiolasernews : POLICORO, una lunga maratona che sfocia…in un nulla di fatto! Sarà ballottaggio tra Enrico Bianco e Nicola Lopatrie… - radiolasernews : POLICORO, una lunga maratona che sfocia…in un nulla di fatto! Sarà ballottaggio tra Enrico Bianco e Nicola Lopatrie… -

Linkiesta.it

In testa fino alle prime ore di domenica mattina è stata la numero 7, ma un problema al motore elettrico ha causato una sosta ai box piùdel previsto. La Toyota numero 8 è così passata in testa ...... con 26 capoluoghi di provincia e ben 4 di Regione: ebbene, in questo focus ci occuperemo per tutta ladelle votazioni dei Comuni più importanti al voto nel Centro Italia. In ... La lunga maratona burocratica dell’Ucraina per entrare nell’Ue Risultati Elezioni Comunali 2022, Centro Italia: exit poll e proiezioni sindaci eletti Parma, Piacenza, L'Aquila, Carrara, Pistoia, Lucca, Viterbo.L’edizione 2022 della 24 ore di Le Mans pone fine alla lunga fase di transizione della maratona francese, che dal prossimo anno nella categoria regina vedrà una griglia di partenza decisamente più ...