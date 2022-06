La guerra in Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana (almeno per me) (Di martedì 14 giugno 2022) Da tempo le notizie sull’andamento della guerra in Ucraina si sono fatte più cupe, alimentando ancor più fosche previsioni sulla durata del conflitto e sul suo esito. Questo ha ringalluzzito l’eletta schiera di analisti, filosofi, politologi e geopolitologi impegnati sin dall’inizio a spiegarci, chi in modo più sofisticato chi meno, che l’unico modo di ottenere la pace è dare a Vladimir Putin tutto o quasi tutto quello che vuole. Se i sostenitori di questa tesi avessero il coraggio di parlare chiaro, sarei ben lieto di riconoscere che nelle loro posizioni c’è una parte di verità. Se il governo ucraino si rassegnasse a lasciare all’esercito invasore piena libertà di stuprare, torturare e deportare i civili, nonché di derubare il paese di tutto ciò che possiede e produce, dal grano all’acciaio, è molto verosimile che l’intera procedura, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Da tempo le notizie sull’andamentoinsi sono fatte più cupe, alimentando ancor più fosche previsioni sulla durata del conflitto e sul suo esito. Questo ha ringalluzzito l’eletta schiera di analisti, filosofi, politologi e geopolitologi impegnati sin dall’inizio a spiegarci, chi in modo più sofisticato chi meno, che l’unico modo di ottenere la pace è dare a Vladimir Putin tutto o quasi tutto quello che vuole. Se i sostenitori di questa tesi avessero il coraggio di parlare chiaro, sarei ben lieto di riconoscere che nelle loro posizioni c’è una parte di verità. Se il governo ucraino si rassegnasse a lasciare all’esercito invasore piena libertà di stuprare, torturare e deportare i civili, nonché di derubare il paese di tutto ciò che possiede e produce, dal grano all’acciaio, è molto verosimile che l’intera procedura, ...

