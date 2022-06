"La Gruber giornalista? Sì, come...". Otto e mezzo, Guido Crosetto la travolge | Guarda (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo Guido Crosetto, "la Gruber sta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia". Il fondatore di Fratelli d'Italia assiste da casa, immaginiamo tra l'attonito e l'infuriato, all'ennesima puntata di Otto e mezzo tutta virata contro la leader di Fratelli d'Italia. D'altronde, Lilli la Rossa è famosa per tarare la linea editoriale del suo talk a seconda di come tira l'aria politica a Roma. Il nemico da mettere sOtto torchio (e se possibile in croce) è stato ora Silvio Berlusconi, ora Matteo Renzi, ora Matteo Salvini. E oggi, dopo le amministrative che sembrano lanciare la Meloni verso Palazzo Chigi, non poteva che essere Giorgia la politica da abbattere. Per quasi un'ora Lilli e i suoi ospiti picchiano duro. La regia manda in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo, "lasta al giornalismoErode al rispetto dell'infanzia". Il fondatore di Fratelli d'Italia assiste da casa, immaginiamo tra l'attonito e l'infuriato, all'ennesima puntata ditutta virata contro la leader di Fratelli d'Italia. D'altronde, Lilli la Rossa è famosa per tarare la linea editoriale del suo talk a seconda ditira l'aria politica a Roma. Il nemico da mettere storchio (e se possibile in croce) è stato ora Silvio Berlusconi, ora Matteo Renzi, ora Matteo Salvini. E oggi, dopo le amministrative che sembrano lanciare la Meloni verso Palazzo Chigi, non poteva che essere Giorgia la politica da abbattere. Per quasi un'ora Lilli e i suoi ospiti picchiano duro. La regia manda in ...

