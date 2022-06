La giornalista Francesca Barra non ha avuto problemi di salute dopo il vaccino anti-Covid (Di martedì 14 giugno 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “problemi di salute per la giornalista Francesca Barra: vaccinata durante la gravidanza”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il vaccino è democratico??». Si tratta di un notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo screenshot oggetto di analisi si riferisce a un articolo pubblicato l’8 giugno 2022 (qui la copia cache) dal sito Stopcensura.online. Lo stesso giorno Francesca Barra, giornalista e scrittrice, ha pubblicato una smentita su Twitter, spiegando di non aver mai avuto problemi di salute dopo la ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 giugno 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “diper la: vaccinata durante la gravidanza”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ilè democratico??». Si tratta di un notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo screenshot oggetto di analisi si riferisce a un articolo pubblicato l’8 giugno 2022 (qui la copia cache) dal sito Stopcensura.online. Lo stesso giornoe scrittrice, ha pubblicato una smentita su Twitter, spiegando di non aver maidila ...

