La Germania umilia l'Italia: pesante 5-2 in favore dei tedeschi (Di martedì 14 giugno 2022) La doppietta di Werner e i gol di Kimmich, Gundogan su rigore e Mueller hanno permesso alla Germania di schiantare per 5-2 l'Italia, di Gnonto e Bastoni i gol della bandiera Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) La doppietta di Werner e i gol di Kimmich, Gundogan su rigore e Mueller hanno permesso alladi schiantare per 5-2 l', di Gnonto e Bastoni i gol della bandiera

interrisnews : Una notte amarissima per il calcio italiano - GiancarloCharly : #GermaniaItalia Io ho una certa ma la Germania che ci umilia calcisticamente non me la ricordo. - CalcioNews24 : L'#Ungheria umilia l'#Inghilterra in #NationsLeague e sale al primo posto del girone ?? - nuvoletta04 : La Germania ci umilia nel calcio e nella cannabis - Sofia93Holland : Però la Germania dovrebbe smetterla adesso. L'avversario non si umilia mai, neanche quando è una scardina. Mi dispi… -