La Germania è più forte | l’Italia molto sperimentale Ma non si perde così la lezione di Chinaglia

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 giugno 2022) Di Giorgiosi ricorda un aneddoto riportato da Paolo Condò. Era l’ottobre del 72, si giocò Lussemburgo-Italia partita di qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri vinsero 4-0. Dopo sei minuti erano in vantaggio 2-0, gol diappunto e di Gigi Riva. Gli azzurri cominciarono a rilassarsi. Tutti tranne Giorgione che continuò a correre come un forsennato fino all’ultimo. A fine partita gli chiesero del suo impegno e lui ricordò che la sua infanzia in Galles, era cresciuto lì da emigrante, suo padre lavorava in fonderia. «Conosco l’orgoglio che prova un papà emigrato quando dice al suo bambino: “Oggi ti porto a vedere”, e magari sono due mesi che risparmia sulle sigarette per comprare i biglietti per la partita». Questo breve racconto ci è tornato in mente questa sera mentre stavamo guardando ...