La furia dei calciatori del Canada: calci e pugni contro lo spogliatoio degli arbitri | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) Il sogno del Canada si è realizzato con la qualificazione al Mondiale dopo 30 anni, la squadra parteciperà alla competizione in Qatar. Le ultime settimane sono stata comunque di tensione, in particolar modo i calciatori hanno scioperato per le condizioni salariali proposte nel nuovo contratto collettivo e che sono state considerate inaccettabili. Il nervosismo nel gruppo è evidente e, nell’ultima partita della CONCACAF Nations League A, si è verificato un episodio spiacevole. La gara contro l’Honduras si è conclusa sul risultato di 2-1: vantaggio dopo 13 minuti con Kevin Josue Lopez, poi il raddoppio con Kervin Arriaga e nel finale la rete della bandiera di Jonathan David. Dopo il fischio finale sono emersi filmati che hanno confermato la furia del Canada: le immagini mostrano i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Il sogno delsi è realizzato con la qualificazione al Mondiale dopo 30 anni, la squadra parteciperà alla competizione in Qatar. Le ultime settimane sono stata comunque di tensione, in particolar modo ihanno scioperato per le condizioni salariali proposte nel nuovo contratto collettivo e che sono state considerate inaccettabili. Il nervosismo nel gruppo è evidente e, nell’ultima partita della CONCACAF Nations League A, si è verificato un episodio spiacevole. La garal’Honduras si è conclusa sul risultato di 2-1: vantaggio dopo 13 minuti con Kevin Josue Lopez, poi il raddoppio con Kervin Arriaga e nel finale la rete della bandiera di Jonathan David. Dopo il fischio finale sono emersi filmati che hanno confermato ladel: le immagini mostrano i ...

