La forza della sostenibilità in Italia oggi, dal 7 luglio il seminario estivo promosso da Symbola (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 7 al 9 luglio ritorna l’appuntamento annuale con il seminario estivo promosso dalla Fondazione Symbola, (con Unioncamere, la Camera di commercio delle Marche, la Regione Marche, la Città di Treia e il Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016) che quest’anno ha per titolo: “La forza della sostenibilità in Italia oggi. Coesione, Innovazione, Libertà”. L’appuntamento si terrà nella città di Treia, in provincia di Macerata. “La sostenibilità non è un vincolo astratto ma una chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti – si legge nella presentazione del seminario -. Come dice il Manifesto di Assisi affrontare con coraggio le crisi legate al clima, alla pandemia, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 7 al 9ritorna l’appuntamento annuale con ildalla Fondazione, (con Unioncamere, la Camera di commercio delle Marche, la Regione Marche, la Città di Treia e il Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016) che quest’anno ha per titolo: “Lain. Coesione, Innovazione, Libertà”. L’appuntamento si terrà nella città di Treia, in provincia di Macerata. “Lanon è un vincolo astratto ma una chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti – si legge nella presentazione del-. Come dice il Manifesto di Assisi affrontare con coraggio le crisi legate al clima, alla pandemia, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : di investire sulle trattative. Quindi il valore della pace. Per rassicurare tutti il corridoio navale dovrebbe esse… - reportrai3 : Jonas Ohman è il leader dell’organizzazione Blue Yellow, nata nel 2014, stesso anno dell'annessione della Crimea e… - StefanoFassina : Un’analisi fattuale del voto in Francia e delle prospettive della sinistra di popolo. Forza @NUPES_2022_… - monicanardi : RT @pdnetwork: “Abbiamo messo in campo la bellezza e la forza della nostra idea per amministrare al meglio una città che merita di rifiorir… - OperazDelleAlpi : @Tag43_ita Forza #blackstone, tutti i tifosi del #Toro vogliono la distruzione di #urbanetto. Vi faccio i complimen… -