La famiglia di Sam Asghari al matrimonio con Britney Spears (Di martedì 14 giugno 2022) Grandi assenti al “matrimonio del secolo“, quello fra Britney Spears e Sam Asghari, che si è celebrato il 9 giugno 2022, i familiari della popstar. Per ovvie ragioni, legate al controllo legale che la famiglia ha esercitato sulla cantante di Baby One More Time per 13 anni, i genitori – Lynne e Jamie Spears – non sono stati invitati. Così come la sorella minore, Jamie Lynn. Vi raccomandiamo... La madre di Britney Spears rompe il silenzio sulle nozze a cui non è stata invitata Una parte di famiglia però c’era: quella dei parenti da parte dello sposo. A destare l’interesse dei fan è stata soprattutto una foto in particolare, che ritrare le sorelle e la madre di ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 giugno 2022) Grandi assenti al “del secolo“, quello frae Sam, che si è celebrato il 9 giugno 2022, i familiari della popstar. Per ovvie ragioni, legate al controllo legale che laha esercitato sulla cantante di Baby One More Time per 13 anni, i genitori – Lynne e Jamie– non sono stati invitati. Così come la sorella minore, Jamie Lynn. Vi raccomandiamo... La madre dirompe il silenzio sulle nozze a cui non è stata invitata Una parte diperò c’era: quella dei parenti da parte dello sposo. A destare l’interesse dei fan è stata soprattutto una foto in particolare, che ritrare le sorelle e la madre di ...

