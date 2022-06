La destra vince e si aggiudica nove sindaci contro i tre del centro sinistra (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Il centrodestra è largamente in testa dopo il primo turno delle comunali 2022 per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'alleanza con FdI, Lega e FI strappa al centrosinistra il sindaco di Palermo (lo spoglio è ancora ai due terzi delle schede con Lagalla al 50,2%), alle liste civiche il sindaco di Belluno e conferma i sindaci di Genova, L'Aquila, Pistoia, La Spezia, Asti, Rieti e Oristano. Il centrosinistra strappa al centrodestra il sindaco di Lodi e conferma al primo turno i sindaci di Padova e Taranto. Le liste civiche (i risultati non sono ancora definitivi) confermano il sindaco di Messina. Il 26 giugno avremo un ballottaggio tra centrodestra e ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Ilè largamente in testa dopo il primo turno delle comunali 2022 per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'alleanza con FdI, Lega e FI strappa alil sindaco di Palermo (lo spoglio è ancora ai due terzi delle schede con Lagalla al 50,2%), alle liste civiche il sindaco di Belluno e conferma idi Genova, L'Aquila, Pistoia, La Spezia, Asti, Rieti e Oristano. Ilstrappa alil sindaco di Lodi e conferma al primo turno idi Padova e Taranto. Le liste civiche (i risultati non sono ancora definitivi) confermano il sindaco di Messina. Il 26 giugno avremo un ballottaggio trae ...

