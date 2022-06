La Costa Rica è l’ultima squadra qualificata al Mondiale in Qatar | vittoria 1-0 contro la Nuova Zelanda

(Di martedì 14 giugno 2022) Lavola aldel 2022, èche è riuscita a staccare il pass per il. Ladi Luis Fernando Suarez Guzman ha vinto con il minimo sforzo, la garalasi è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dopo pochi minuti. La rete decisiva è arrivata grazie all’ex attaccante di Arsenal e Frosinone Joel Campbell dopo 3’. Il pronostico è stato rispettato, i favori erano tutti per la. Laha disputato una partita difensiva con l’intenzione di provare a pungere inpiede. La strategia non ha portato frutti, in particolar modo in attacco non è ...

