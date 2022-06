La confessione di Pupo su Gianni Morandi | “Vi racconto come mi ha salvato”

(Di martedì 14 giugno 2022) Con ladisusi aggiunge un tassello alla storia artistica e personale dell’“eroe di Ponticino, deh” – cogliete la citazione – che nell’ultima intervista rilasciata al Corriere Della Sera si è messo a nudo per raccontarsi. Quando pensiamo aci vengono in mente 3 cose: Su Di Noi, la poligamia e i problemi legati al gioco d’azzardo. Sul primo aspetto non abbiamo dubbi: Enzo Ghinazzi – questo il nome di battesimo – arriva al terzo posto al Festival di Sanremo 1980 proprio con questo brano e diventa popolare. In quel tempo Ghinazzi è sotto contratto con la Baby Records di Freddy Naggiar, al quale riconosce un merito importante: “Mi ha immaginato e poi costruito”, ma il loro sodalizio termina nel 1982. “Ha sottovalutato la mia durata”, si sfoga ...

Corriere della Sera

Lei si è messo a nudo in due libri: "La" e "Banco solo! Diario di un giocatore chiamato". "La mia vita è stata movimentata sul piano umano e artistico. Io non ho scritto canzoni ...... "OPERAZIONE AL VISO"/ Come sta "Sotto l'effetto dell'anestesia" Da qui lasul suo ...in ansia.' Bisognerà dunque attendere il prossimo mese per scoprire l'entità del problema dell'ex«Più che far canzoni io ho vissuto e la mia vita mi ha collocato in una sorta di limbo unico in Italia. Aspettavo che mi chiedessero di esibirmi… Al liceo avevo una professoressa che aveva un difetto ...Da ben 33 anni, Pupo vive con la moglie Anna e con l'amante Patricia. Il loro poliamore va alla grande, ma non è stato semplice.