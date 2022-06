La confessione di Martina Patti, mamma di Elena Del Pozzo: “Non ero in me” (Di martedì 14 giugno 2022) La procura di Catania sta predisponendo il fermo per Martina Patti, la donna di 23 anni che ha confessato di aver ucciso sua figlia Elena Del Pozzo a Mascalucia e di aver nascosto il suo corpo in un campo incolto, sulla via Turati, inscenando un rapimento. Le accuse sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere: ha provato a seppellire la bimba con terra e cenere lavica. In un lungo interrogatorio con gli inquirenti Patti ha confermato di essersi inventata la storia dei tre uomini incappucciati – uno dei quali armato di una pistola – che le avrebbero portato via sua figlia. “Non ero in me”, le sue parole riportate da diverse fonti. Avrebbe commesso l’omicidio dopo essere andata a prendere la bambina all’asilo, mentre era sola in casa. Era separata da tempo dal suo compagno, il padre di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) La procura di Catania sta predisponendo il fermo per, la donna di 23 anni che ha confessato di aver ucciso sua figliaDela Mascalucia e di aver nascosto il suo corpo in un campo incolto, sulla via Turati, inscenando un rapimento. Le accuse sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere: ha provato a seppellire la bimba con terra e cenere lavica. In un lungo interrogatorio con gli inquirentiha confermato di essersi inventata la storia dei tre uomini incappucciati – uno dei quali armato di una pistola – che le avrebbero portato via sua figlia. “Non ero in me”, le sue parole riportate da diverse fonti. Avrebbe commesso l’omicidio dopo essere andata a prendere la bambina all’asilo, mentre era sola in casa. Era separata da tempo dal suo compagno, il padre di ...

Cristina6013 : Segni di un disagio esistenziale e sociale che è “patologico”, una società malata, malata a tal punto che può and… - CribeGigi : La mamma di Elena Del Pozzo, Martina Patti, ha confessato: la bambina trovata morta a Catania non era stata rapita - Paolo18030138 : RT @lasiciliait: «Ho ucciso Elena a casa poi ho portato il corpo in un terreno vicino», il racconto choc di Martina ai pm catanesi https:/… - lasiciliait : «Ho ucciso Elena a casa poi ho portato il corpo in un terreno vicino», il racconto choc di Martina ai pm catanesi… - tempoweb : #Elena Del Pozzo, la confessione della madre Martina #Patti: “L’ho uccisa io, ma non so il motivo” #elenadelpozzo… -