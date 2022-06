La condanna di dover piacere a chi è costretto a guardare le nostre foto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 giugno 2022) Un po’ di tempo fa, per un documentario che poi non ho fatto, ho frequentato per qualche settimana un’anziana signora famosa. Una che era stata bella. Ogni volta che uscivo da casa sua, la signora chiamava i produttori e chiedeva, immagino sinceramente stravolta: ma perché è grassa? Perché non si mette a dieta? Per una che per tutta la vita ha fatto di tutto per essere bella, e in anni in cui non facevamo finta che la bellezza non avesse canoni, dev’essere inaccettabile che qualcuna si permetta di fottersene. E, tuttavia, la signora aveva ragione. Non perché da magre si sia più gradevoli (lo si è, a parità di altre doti: se sei cessa, sei cessa anche da magra) o la vita sia più facile (lo è: i grassi che dicono che stanno benissimo poi muoiono a sorpresa, non si erano mai misurati la pressione e pensavano che pesare cinquanta chili o cento fosse uguale). Ma per il grande non detto, il ...