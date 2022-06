La compagna lo lascia, lui la perseguita e la violenta. Arrestato (Di martedì 14 giugno 2022) Verso la metà del mese di maggio scorso, una donna tarantina si è presentata presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Taranto Principale per presentare una denuncia contro il proprio ex convivente, un 45enne tarantino censurato. In particolare, la donna riferiva in denuncia che lo stesso, non accettando la fine della loro relazione, dopo essersi dimostrato violento e possessivo anche durante la convivenza, aveva acuito il suo comportamento aggressivo nei suoi confronti dopo che lei, esasperata, aveva avuto il coraggio di lasciarlo. A seguito di tale denuncia, nei confronti dell’ex convivente della donna era stato disposto dall’A.G. ionica il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l’allontanamento dalla casa familiare, nonché l’obbligo di presentazione alla P.G..Due giorni fa la donna si è presentata nuovamente presso gli uffici della ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 14 giugno 2022) Verso la metà del mese di maggio scorso, una donna tarantina si è presentata presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Taranto Principale per presentare una denuncia contro il proprio ex convivente, un 45enne tarantino censurato. In particolare, la donna riferiva in denuncia che lo stesso, non accettando la fine della loro relazione, dopo essersi dimostrato violento e possessivo anche durante la convivenza, aveva acuito il suo comportamento aggressivo nei suoi confronti dopo che lei, esasperata, aveva avuto il coraggio dirlo. A seguito di tale denuncia, nei confronti dell’ex convivente della donna era stato disposto dall’A.G. ionica il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l’allontanamento dalla casa familiare, nonché l’obbligo di presentazione alla P.G..Due giorni fa la donna si è presentata nuovamente presso gli uffici della ...

