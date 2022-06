La bambina scomparsa nel Catanese è stata uccisa dalla mamma (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la madre. La piccola Elena, che nel racconto della donna sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è stata in realtà uccisa da chi le aveva dato la vita. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. È stata la donna a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. La donna "stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere - dice all'AGI il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro - e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Èla madre. La piccola Elena, che nel racconto della donna sarebberapita da un commando di uomini armati, èin realtàda chi le aveva dato la vita. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. Èla donna a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel. La madre abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. La donna "stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere - dice all'AGI il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro - e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni ...

Pubblicità

repubblica : Bambina di cinque anni scomparsa nel Catanese. La madre: 'E' stata rapita da tre uomini'. Il procuratore: 'Non per… - repubblica : Catania, nessuna traccia della bambina di 5 anni scomparsa. La madre: 'Rapita da 3 uomini'. Sindaco: 'Forse dinamic… - giulyprofeta1 : RT @chiaralp2: ?? URGENTE ?? Scomparsa DEL POZZO Elena nata a CT il 12.7.2017 residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zona… - IMdada99 : RT @backheslove_: ??URGENTE ?? Scomparsa DEL POZZO ELENA nata a CT il 12.7.2017 residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zo… - qnazionale : Bambina scomparsa a Catania: la mamma ha confessato -