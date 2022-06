La bambina rapita nel Catanese è morta. La madre ha detto dove trovare il corpo (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata trovata morta Elena, la bambina che sarebbe stata rapita lunedì nel Catanese. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essere stata portata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ventiquattr'ore dal presunto sequestro. La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia: aveva raccontato che tre persone incappucciate l'avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha dato esito fino al ritrovamento. . La bambina, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio, sarebbe stata rapita poco dopo avere lasciato l'asilo mentre era con la madre a bordo di un'auto che sarebbe stata bloccata dagli ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata trovataElena, lache sarebbe statalunedì nel. Ildella piccola, che laha raccontato essere stata portata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ventiquattr'ore dal presunto sequestro. La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia: aveva raccontato che tre persone incappucciate l'avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha dato esito fino al ritrovamento. . La, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio, sarebbe statapoco dopo avere lasciato l'asilo mentre era con laa bordo di un'auto che sarebbe stata bloccata dagli ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo #ANSA - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - AgenteSteinberg : RT @chiaralp2: ?? URGENTE ?? Scomparsa DEL POZZO Elena nata a CT il 12.7.2017 residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zona… - _a1_s2_d3_ : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… -