Kim Kardashian | il vestito Happy Birthday Mr President di Marilyn Monroe danneggiato durante il Met Gala | il parere dell' esperto

Pubblicità

GildedJudy : RT @dailydrama2022: 14 Giugno 2022 Il vestito di Marilyn Monroe è stato danneggiato da Kim Kardashian, che lo ha indossato al Met Gala. ht… - Jes912 : Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Kim Kardashian avrebbe potuto rovinare un abito vecchio di 60 anni di una… - Jes912 : Curioso che Kim Kardashian abbia rovinato un abito iconico vecchio di 60 anni e di una taglia e vestibilità complet… - scioccobasitah : RT @imironmans: il problema a mio avviso non sta tanto in kim kardashian che ha voluto indossare quest’abito ma nelle persone che glielo ha… - Novella_2000 : Kim Kardashian avrebbe danneggiato il vestito di Marilyn Monroe al Met Gala: le foto prima e dopo -

Dopo il Met Gala 2022, l'abito di Marilyn Monroe indossato dasi è rovinato: le immagini e la furia dei fan. Aveva fatto molto discutere la vicenda relativa all' abito di Marilyn Monroe , quello famosissimo che la diva indossò nel 1962 in ...... ce lo confermano celebrità come Belen Rodriguez , Valentina Ferragni , Elena Santarelli, Giorgia Venturini, Cecilia Capriotti, Melissa Satta, Taylor Mega e anche l'unica e indiscussaLe immagini dell'iconico vestito rovinato dopo essere stato indossato dall'influencer al Met Gala accendono le polemiche ...Qualche settimana fa, per il celebre evento del MET Gala, Kim Kardashian ha indossato un vero abito di Marilyn Monroe, indossato dall'iconica attrice alla famosa festa di compleanno del presidente ...