Kim Kardashian ha rovinato l’abito originale di Marilyn Monroe. Eppure… (Di martedì 14 giugno 2022) La polemica era montata subito. Kim Kardashian al Met Gala 2022 non doveva indossare il leggendario abito nude con cui Marilyn Monroe aveva augurato “Happy Birthday Mr.President” a John F. Kennedy nel 1962. “È stato un grosso errore” aveva commentato lo stilista Bob Mackie, autore dello schizzo originale del vestito realizzato su misura per l’attrice, in un’intervista a Entertainment Weekly. Ora che sul profilo Instagram di Diet Prada è stata postata l’immagine del capo rovinato, con il tessuto lacerato intorno alla chiusura posteriore e diversi cristalli mancanti, il dibattito si riaccende con maggiore enfasi. Il capriccio di Kim Kardashian In realtà Kim aveva messo l’abito solo per fare la sua apparizione trionfale al Met Gala, farsi fotografare e salire la scalinata che conduce al ... Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022) La polemica era montata subito. Kimal Met Gala 2022 non doveva indossare il leggendario abito nude con cuiaveva augurato “Happy Birthday Mr.President” a John F. Kennedy nel 1962. “È stato un grosso errore” aveva commentato lo stilista Bob Mackie, autore dello schizzodel vestito realizzato su misura per l’attrice, in un’intervista a Entertainment Weekly. Ora che sul profilo Instagram di Diet Prada è stata postata l’immagine del capo, con il tessuto lacerato intorno alla chiusura posteriore e diversi cristalli mancanti, il dibattito si riaccende con maggiore enfasi. Il capriccio di KimIn realtà Kim aveva messo l’abito solo per fare la sua apparizione trionfale al Met Gala, farsi fotografare e salire la scalinata che conduce al ...

