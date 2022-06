Kim Kardashian ha danneggiato l’abito di Marylin Monroe? Le foto! (Di martedì 14 giugno 2022) Non si fermano le polemiche riguardo Kim Kardashian per il Met Gala: ora l’accusa sarebbe diventata però grave La decisione dell’attrice di indossare l’abito originale di Marylin Monroe non smette di far discutere, pur a settimane di distanza dall’evento. La scelta era stata bollata come di cattivo gusto, da molte persone che hanno sostenuto che si trattasse di una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della bionda per eccellenza. Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala (screenshot)Ora, però, le accuse che vengono mosse al personaggio televisivo sono ben più gravi, dato che si parla di un danneggiamento del capo di abbigliamento. Il vestito in questione è uno dei più famosi dell’attrice: Marylin lo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 giugno 2022) Non si fermano le polemiche riguardo Kimper il Met Gala: ora l’accusa sarebbe diventata però grave La decisione dell’attrice di indossareoriginale dinon smette di far discutere, pur a settimane di distanza dall’evento. La scelta era stata bollata come di cattivo gusto, da molte persone che hanno sostenuto che si trattasse di una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della bionda per eccellenza. Kimcondi Marilynal Met Gala (screenshot)Ora, però, le accuse che vengono mosse al personaggio televisivo sono ben più gravi, dato che si parla di un danneggiamento del capo di abbigliamento. Il vestito in questione è uno dei più famosi dell’attrice:lo ...

Pubblicità

repubblica : Kim Kardashian come Marilyn Monroe al Met Gala. Rivolta social per i danni all'abito - Glorismentirosa : RT @emifriends: pensa dire che questo vestito è famoso solo grazie a kim kardashian mannaggia alla morte fatevi una cultura - bronvyaur : Crepando per questo sotto il post del vestito di Marilyn Monroe rovinato da Kim Kardashian - ragazzaleo : RT @senzaniente_: non ho capito tutto sto dramma per il vestito di marylin su kim kardashian non l’ha rubato gliel’hanno messo consapevoli… - arvvenig : RT @imironmans: il problema a mio avviso non sta tanto in kim kardashian che ha voluto indossare quest’abito ma nelle persone che glielo ha… -