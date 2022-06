Kim Kardashian avrebbe danneggiato il vestito di Marilyn Monroe al Met Gala

Leggi su novella2000

(Di martedì 14 giugno 2022) Problemi per KimIl mese scorso a New York si è svolto il tradizionale Met, uno degli eventi benefici più importanti e seguiti al mondo. Tra gli ospiti della serata come sappiamo c’è stata anche Kim, che per l’occasione ha sfoggiato uniconico appartenuto a. Si tratta dell’abito che L'articolo proviene da Novella 2000.