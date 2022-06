Pubblicità

TuttoAndroid : Kena 5,99 si rinnova: zero costi iniziali e 50 Giga per l’offerta di Kena Mobile -

TuttoAndroid.net

...di Maggio 2022 Offerte in evidenza spusu 10 4.98 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA5,99 ... Il servizio poi sia 9,99 euro al mese . Attiva Shake it Easy " Digital Privacy & Security ...... cosa cambia rispetto alla prima versione Recandoci sulla pagina dedicata da, che ricordiamo essere il secondo brand di TIM, ci troviamo dinanzi alla 'Offerta galattica'5,99 50GB Gold ... Kena 5,99 si rinnova: zero costi iniziali e 50 Giga per l’offerta di Kena Mobile L'operatore virtuale Kena ha deciso di lanciare l'offerta operator attack Kena 5,99 70GB Plus: si può attivare solo presso punti vendita fisici aderenti.Sul sito ufficiale Kena, o Kena Mobile ... e nell’inclusione di un buono Amazon da 10 Euro in regalo al primo rinnovo dopo l’attivazione della SIM.