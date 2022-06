“Kebhouze”, la catena di kebab made in Italy di Gianluca Vacchi arriva a Ibiza (Di martedì 14 giugno 2022) Oltre 25 le aperture programmate entro il 2022 in Italia, tra Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova e non solo, ed ora anche il debutto europeo a Ibiza: Kebhouze, la prima catena di kebab made In Italy mette il primo piede fuori dall’Italia a soli 6 mesi dall’inaugurazione del primo store che ha riscosso un grandissimo successo: il prossimo 17 Giugno Kebhouze approda così ad Ibiza presso Avinguda d’Espanya, 4, a pochi passi dal porto e da Plaça del Parc. Le sorprese per Giugno 2022 non finiscono qui, infatti sono previste due nuove aperture nel nord Italia: il 24 giugno Kebhouze arriva con un nuovo store all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), Il 25 giugno sarà invece il turno di Bergamo, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Oltre 25 le aperture programmate entro il 2022 in Italia, tra Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova e non solo, ed ora anche il debutto europeo a, la primadiInmette il primo piede fuori dall’Italia a soli 6 mesi dall’inaugurazione del primo store che ha riscosso un grandissimo successo: il prossimo 17 Giugnoapproda così adpresso Avinguda d’Espanya, 4, a pochi passi dal porto e da Plaça del Parc. Le sorprese per Giugno 2022 non finiscono qui, infatti sono previste due nuove aperture nel nord Italia: il 24 giugnocon un nuovo store all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), Il 25 giugno sarà invece il turno di Bergamo, con ...

Pubblicità

_PuntoZip_ : KEBHOUZE – La prima catena di Kebab made in Italy approda per la prima volta ad IBIZA – Nuove aperture anche in ITA… - omarsivori : Gianluca Vacchi fa festa anche a IbizaPrima apertura europea per Kebhouze - Affaritaliani : Gianluca Vacchi amplia Kebhouze: la catena di kebab è anche a Ibiza -