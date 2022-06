Kate Middleton, ritorno all’Ordine della Giarrettiera dove debuttò 14 anni fa da fidanzata di William (Di martedì 14 giugno 2022) Kate Middleton, 14 anni dopo. Eccola la duchessa di Cambridge bellissima e sorridente in carrozza con il marito William d’Inghilterra, il principe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia, grande protagonista della giornata al Castello di Windsor. Proprio qui, nel 2008, la commoner Catherine debuttava da fidanzata del principe in quello che è uno degli eventi clou della monarchia. Allora, era il segno della sua totale accettazione da parte della royal family in cui oggi campeggia in prima linea. Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022), 14dopo. Eccola la duchessa di Cambridge bellissima e sorridente in carrozza con il maritod’Inghilterra, il principe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia, grande protagonistagiornata al Castello di Windsor. Proprio qui, nel 2008, la commoner Catherine debuttava dadel principe in quello che è uno degli eventi cloumonarchia. Allora, era il segnosua totale accettazione da parteroyal family in cui oggi campeggia in prima linea.

