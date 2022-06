Juventus, UFFICIALE: il tecnico della primavera Bonatti saluta (Di martedì 14 giugno 2022) Andrea Bonatti, allenatore della primaversa della Juventus, ha lasciato ufficialmente il club bianconero. #Under19 Mister Bonatti e la... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Andrea, allenatoreprimaversa, ha lasciato ufficialmente il club bianconero. #Under19 Mistere la...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Ora è ufficiale: #Zauli lascia la #Juventus, sarà il nuovo allenatore del #SudTirol in Serie B. Per la panchina del… - GiovaAlbanese : La separazione tra #Bonatti e la #Juventus ora è ufficiale: non sarà lui il tecnico dell'#Under23, dopo aver fatto… - FiloBarige993 : RT @GiovaAlbanese: La separazione tra #Bonatti e la #Juventus ora è ufficiale: non sarà lui il tecnico dell'#Under23, dopo aver fatto un be… - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: La separazione tra #Bonatti e la #Juventus ora è ufficiale: non sarà lui il tecnico dell'#Under23, dopo aver fatto un be… - ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Radio Ufficiale: 'Spunta la Juventus per Fabian Ruiz. I bianconeri dietro il mancato rinnovo' #FabianRuiz #Juventus #kal… -