Juventus, Suarez si offre ai bianconeri: il retroscena (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Juventus: Suarez sarebbe tornato in orbita bianconera, con lo stesso attaccante che si sarebbe offerto al club Indiscrezione sorprendente quella riportato da La Gazzetta dello Sport. Luis Suarez si sarebbe offerto alla Juventus, a caccia di top player per alzare il tasso tecnico e di esperienza della propria rosa. A due anni di distanza torna così a circolare il nome dell'uruguaiano. La Juventus non ha chiuso la porta, ma i bianconeri hanno intenzione prima di aspettare Di Maria e capire gli eventuali sviluppi sul fronte Morata.

