Juventus, spiegato il motivo dell'incontro tra Allegri e Campos (Di martedì 14 giugno 2022) . I due sarebbero amici, anche se… Decollati i rumors di mercato sul futuro di Massimiliano Allegri dopo la diffusione della foto che lo ritrae l'allenatore insieme a Luis Campos, il nuovo dirigente del PSG. I due si conoscono da tempo – riferisce Sky Sprt – e l'incontro è stato fortuito: Campos infatti vive a Montecarlo, Allegri invece va spesso lì in vacanza. Insieme hanno preso un caffè, ma non è escluso che nella circostanza il nuovo responsabile dell'area tecnica dei francesi abbia fatto un tentativo per portarlo al PSG. Allegri, tuttavia, vuole rimanere alla Juventus e, come riportato anche da Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, lo ha ribadito al dirigente del club parigino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

