Juventus | scoppia il caso Alex Sandro | la situazione degenera

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 giugno 2022) La Juve non avrà piùnel progetto tecnico della prossima stagione ed è chiaro come la cosa non dispiaccia affatto ai tifosi. Da qualche anno a questa parte lasta avendo tantissimi problemi a trovare delle soluzioni di livello sulla fascia sinistra, conche ha avuto un’involuzione dal punto di vista tecnico davvero molto preoccupante, ecco dunque perché la dirigenza sta cercando dei nuovi elementi che possano in qualche modo ridare lustro alla corsia esterna coperta dal brasiliano.(LaPresse)Il ruolo del terzino è sempre stato davvero molto strano e particolare, anche perché nessuna squadra ha mai avuto in esso l’elemento fondamentale sul quale fondare tutti i propri successi e le proprie fortune, ...