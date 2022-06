Juventus, pronto il rinnovo di un titolare: in arrivo offerta incredibile (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo i nuovi acquisti per rinforzare la rosa nel migliore dei modi; la Juventus sta pensando anche a blindare i titolarissimi. Una sessione estiva in cui rinforzarsi nel miglior modo possibile per tornare a dominare in Italia ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo; questo l’obiettivo, per nulla semplice, della Juventus a cui servono innesti importanti. Oltre agli acquisti, però, la società bianconera sta pensando anche a come blindare i suoi gioielli perché, in ottica futura, è importante assicurarsi di non perdere giocatori fondamentali che possono riportare la Juve dove merita di essere. LaPresseUno dei rinnovi che la società bianconera sembra essere intenzionata a portare a termine è quello di Federico Gatti, difensore acquistato nello scorso mercato invernale ma lasciato a Frosinone fino alla fine della stagione. Il centrale ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo i nuovi acquisti per rinforzare la rosa nel migliore dei modi; lasta pensando anche a blindare i titolarissimi. Una sessione estiva in cui rinforzarsi nel miglior modo possibile per tornare a dominare in Italia ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo; questo l’obiettivo, per nulla semplice, dellaa cui servono innesti importanti. Oltre agli acquisti, però, la società bianconera sta pensando anche a come blindare i suoi gioielli perché, in ottica futura, è importante assicurarsi di non perdere giocatori fondamentali che possono riportare la Juve dove merita di essere. LaPresseUno dei rinnovi che la società bianconera sembra essere intenzionata a portare a termine è quello di Federico Gatti, difensore acquistato nello scorso mercato invernale ma lasciato a Frosinone fino alla fine della stagione. Il centrale ...

Pubblicità

juventusfc : Pronto a una nuova sfida? Mettiti in gioco con la Juventus Academy World Cup ???? Prevedi il vincitore della Cup e… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#GdS) #Kostic ha già detto sì alla #Juventus: con il suo procuratore Alessandro Lucci i contatti sono continui e costa… - ValePieraccini : (#GdS) #Kostic ha già detto sì alla #Juventus: con il suo procuratore Alessandro Lucci i contatti sono continui e c… - 46Nic : Ma Beruatto è pronto per la Juventus? - aliasvaughn : RT @saw_1897: Non ci sono ne attriti, ne scontenti in società. Che poi giustamente fare falsa propaganda sulla #Juventus faccia vendere è u… -