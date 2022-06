Juventus, non si molla Zaniolo: nuovo appuntamento in vista (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Zaniolo, Cherubini ha in programma un nuovo appuntamento La Juventus non molla la presa su Nicolò Zaniolo, visti anche i tentennamenti di Di Maria. L’esterno giallorosso, che potrebbe lasciare al Roma in estate per iniziare altrove una nuova avventura professionale, resta uno dei profili più apprezzati da Cherubini e Allegri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono da registrare nuovi appuntamenti in vista sul fronte Zaniolo, sul quale è forte la concorrenza del Milan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri nonno la pista, Cherubini ha in programma unLanonla presa su Nicolò, visti anche i tentennamenti di Di Maria. L’esterno giallorosso, che potrebbe lasciare al Roma in estate per iniziare altrove una nuova avventura professionale, resta uno dei profili più apprezzati da Cherubini e Allegri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono da registrare nuovi appuntamenti insul fronte, sul quale è forte la concorrenza del Milan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - aboutgaia : la juventus non può mai prendere giocatori sotto i 30 anni, impossibile - camiibergaa : RT @chiesaxj: “Avevo un solo club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c'è altro da dire. Per me è un onore indossare questa magl… -