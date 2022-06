Juventus, Demiral può tornare: il piano diabolico dei bianconeri (Di martedì 14 giugno 2022) In difesa, per la Juventus, spunta una nuova opzione: possibile il ritorno di Demiral ma ad una sola condizione. Vediamo quale. La Juventus, sul mercato estivo, ha bisogno di un centrale per rinforzare il reparto arretrato; la buona prestazione di Gatti in Inghilterra-Italia (ha annullato prima Abraham e poi Kane) non basta per completare la difesa bianconera del prossimo anno. Insieme a de Ligt, Bonucci e, probabilmente, Rugani servirà un altro elemento e su questo la società sta lavorando; sono diversi i nomi monitorati dalla società anche se non si tratta di operazioni semplici. Bisogna anche tener presente come Allegri abbia bisogno anche di un centrocampista di primo livello e un attaccante che non faccia rimpiangere Dybala. LaPresseRestando nel reparto arretrato sono diversi, come abbiamo detto, i nomi monitorati dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 giugno 2022) In difesa, per la, spunta una nuova opzione: possibile il ritorno dima ad una sola condizione. Vediamo quale. La, sul mercato estivo, ha bisogno di un centrale per rinforzare il reparto arretrato; la buona prestazione di Gatti in Inghilterra-Italia (ha annullato prima Abraham e poi Kane) non basta per completare la difesa bianconera del prossimo anno. Insieme a de Ligt, Bonucci e, probabilmente, Rugani servirà un altro elemento e su questo la società sta lavorando; sono diversi i nomi monitorati dalla società anche se non si tratta di operazioni semplici. Bisogna anche tener presente come Allegri abbia bisogno anche di un centrocampista di primo livello e un attaccante che non faccia rimpiangere Dybala. LaPresseRestando nel reparto arretrato sono diversi, come abbiamo detto, i nomi monitorati dalla ...

