Juventus, CdS: “De Ligt il grande sogno di tutta Europa” (Di martedì 14 giugno 2022) Juventus, CDS- Come scrive il quotidiano in questione il CdS, ad oggi la Juventus ha davvero paura di perdere il difensore olandese. Il difensore in questione ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ad oggi non c’è davvero la volontà di rinnovo da parte del ragazzo che spera davvero di poter trovare altri stimoli altrove se la proposta della Juventus non sarà di suo gradimento. Ad il difensotre olandese è davvero un grande perno della difesa di Allegri e perderlo significherebbe davvero indebolirsi in maniera davvero importante, non sapendo davvero il sostituto adatto chi possa essere. Juvetus, CdS: “De Ligt il grande sogno di tutta Europa” tutta Europa all’assalto: la Juve trema per De ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022), CDS- Come scrive il quotidiano in questione il CdS, ad oggi laha davvero paura di perdere il difensore olandese. Il difensore in questione ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ad oggi non c’è davvero la volontà di rinnovo da parte del ragazzo che spera davvero di poter trovare altri stimoli altrove se la proposta dellanon sarà di suo gradimento. Ad il difensotre olandese è davvero unperno della difesa di Allegri e perderlo significherebbe davvero indebolirsi in maniera davvero importante, non sapendo davvero il sostituto adatto chi possa essere. Juvetus, CdS: “Deildiall’assalto: la Juve trema per De ...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - forumJuventus : (CDS) 'Juventus - Fagioli: si lavora all'intesa, nuovo contratto e subito a disposizione di Allegri'?… - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “De Ligt il grande sogno di tutta Europa” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “De Ligt il grande sogno di tutta Europa” - hbk_89 : RT @ValePieraccini: (#CdS) #DeLigt, in caso di mancato rinnovo con la #Juventus fino al 2026, potrebbe finire sul mercato per realizzare il… -