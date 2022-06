Juve, ritorno di fiamma per un giocatore del City! (Di martedì 14 giugno 2022) Come si evince ormai da diverse settimane, l’obiettivo principale del calciomercato della Juventus è quello di rinforzare il reparto offensivo. In questo momento l’unico giocatore sicuro di occupare un posto nell’attacco di Max Allegri è Dušan Vlahovi?. I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un suo vice e stanno valutando diversi nomi. Nelle ultime ore, come riporta Marco Conterio sul proprio profilo Twitter, la Vecchia Signora è interessata a Gabriel Jesus del Manchester City. Manchester City Gabriel Jesus Juventus L’attaccante brasiliano è stato accostato più volte alla formazione torinese ma non vi è mai stata una trattativa con i citizens o con gli agenti del giocatore. Adesso, però, la situazione è diversa. L’arrivo del fenomeno norvegese Erling Haaland costringerà il classe ’97 a giocare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Come si evince ormai da diverse settimane, l’obiettivo principale del calciomercato dellantus è quello di rinforzare il reparto offensivo. In questo momento l’unicosicuro di occupare un posto nell’attacco di Max Allegri è Dušan Vlahovi?. I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un suo vice e stanno valutando diversi nomi. Nelle ultime ore, come riporta Marco Conterio sul proprio profilo Twitter, la Vecchia Signora è interessata a Gabriel Jesus del Manchester City. Manchester City Gabriel Jesusntus L’attaccante brasiliano è stato accostato più volte alla formazione torinese ma non vi è mai stata una trattativa con i citizens o con gli agenti del. Adesso, però, la situazione è diversa. L’arrivo del fenomeno norvegese Erling Haaland costringerà il classe ’97 a giocare ...

