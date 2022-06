Juve, mezza Europa vuole de Ligt: la situazione (Di martedì 14 giugno 2022) Le recenti dichiarazioni e il mancato prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 lasciano presagire un possibile addio per Matthjis De Ligt. Il difensore olandese sarebbe infatti scontento dei recenti piazzamenti in campionato della Juve, ben due quarti posti di fila. Ragion per cui, come riportato dal Corriere dello Sport, De Ligt e i suoi agenti stanno lavorando contemporaneamente su due fronti: l’ipotetico rinnovo con i bianconeri e le offerte provenienti dall’estero. De Ligt Juve Mercato In un’estate in cui sono i movimenti dei difensori centrali a farla da padrona, su De Ligt risulta forte l’interessamento di praticamente tutte le big europee: le inglesi Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool, ma anche Real, Barca e PSG; La ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Le recenti dichiarazioni e il mancato prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 lasciano presagire un possibile addio per Matthjis De. Il difensore olandese sarebbe infatti scontento dei recenti piazzamenti in campionato della, ben due quarti posti di fila. Ragion per cui, come riportato dal Corriere dello Sport, Dee i suoi agenti stanno lavorando contemporaneamente su due fronti: l’ipotetico rinnovo con i bianconeri e le offerte provenienti dall’estero. DeMercato In un’estate in cui sono i movimenti dei difensori centrali a farla da padrona, su Derisulta forte l’interessamento di praticamente tutte le big europee: le inglesi Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool, ma anche Real, Barca e PSG; La ...

