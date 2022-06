Juve, Allegri-Psg: una foto accende voci di mercato (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri immortalato a Montecarlo insieme al nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg Luis Campos, dopo l’addio di Leonardo. E si riaccendono le voci di mercato, visto che il club francese è alla ricerca di un allenatore. La foto fa il giro del web, con i tifosi che si chiedono: “Va al Psg?”. I due sarebbero all’esterno dell’Hotel de Paris, un rinomato 5 stelle di Montecarlo e l’incontro sarebbe avvenuto nella giornata di oggi. Allegri lo scorso anno è tornato sulla panchina della Juventus firmando un ricco contratto quadriennale. Nella prima stagione della sua avventura bianconera, il tecnico livornese non ha portato a casa nessun trofeo. La Juventus per la prima volta dal 2011 non ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tecnico dellantus Massimilianoimmortalato a Montecarlo insieme al nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg Luis Campos, dopo l’addio di Leonardo. E si riaccendono ledi, visto che il club francese è alla ricerca di un allenatore. Lafa il giro del web, con i tifosi che si chiedono: “Va al Psg?”. I due sarebbero all’esterno dell’Hotel de Paris, un rinomato 5 stelle di Montecarlo e l’incontro sarebbe avvenuto nella giornata di oggi.lo scorso anno è tornato sulla panchina dellantus firmando un ricco contratto quadriennale. Nella prima stagione della sua avventura bianconera, il tecnico livornese non ha portato a casa nessun trofeo. Lantus per la prima volta dal 2011 non ha ...

