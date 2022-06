Joker 2: Lady Gaga sarà la nuova Harley Quinn? (Di martedì 14 giugno 2022) Joker 2: la vincitrice dell’Oscar Lady Gaga, che di recente è apparsa in House of Gucci di Ridley Scott, è in trattative per recitare al fianco di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux della Warner Bros. Chi ha dato la notizia della partecipazione di Lady Gaga in Joker 2? La cantante e attrice in “E’ Nata una Stella” e “House of Gucci” sta negoziando la parte, riporta Deadline, e il film, facendo leva sui talenti della diva, sarà un musical. La trama I dettagli sulla trama del sequel di Joker sono stati finora tenuti nascosti, anche se sappiamo che Todd Phillips tornerà come regista. Come nel caso del film originale, ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Silver. Abbiamo sentito che Gaga interpreterà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022)2: la vincitrice dell’Oscar, che di recente è apparsa in House of Gucci di Ridley Scott, è in trattative per recitare al fianco di Joaquin Phoenix in: Folie à Deux della Warner Bros. Chi ha dato la notizia della partecipazione diin2? La cantante e attrice in “E’ Nata una Stella” e “House of Gucci” sta negoziando la parte, riporta Deadline, e il film, facendo leva sui talenti della diva,un musical. La trama I dettagli sulla trama del sequel disono stati finora tenuti nascosti, anche se sappiamo che Todd Phillips tornerà come regista. Come nel caso del film originale, ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Silver. Abbiamo sentito cheinterpreterà ...

