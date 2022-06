Jessica Selassié minaccia azioni legali contro chi invade la sua privacy

(Di martedì 14 giugno 2022) LediNella giornata di ieri si era diffuso il gossip secondo il qualesi trovasse a casa di Deddy, ex cantante di Amici 21. Per tale ragione in molti hanno pensato che potesse esserci una frequentazione in corso. Il rumor, però, è stato smentito dalla Principessa stessa, la L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Jessica Selassié pronta a procedere per vie legali: 'Ho deciso di tutelare la mia privacy' #jeru - whatseemslike : Jessica Haile Selassie lanciando archi e frecce ?????? #jeru - famoduspaghi : Il panico la paura il terrore quando leggo 'jessica selassie ha pubblicato una nuova storia' e vedo scritta bianca… - IsaeChia : #Isola 16, Federica Calemme svela per chi fa il tifo tra i naufraghi. E a proposito di Jessica Selassié e Barù… La… - ALBiNA64972872 : @ssolskeen Ma CHI È JESSICA SELASSIE? BHO -

Gossip News

L'ira di: la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, con una Story Instagram, ha reso noto di aver già dato incarico ai propri avvocati di procedere per vie legali nei confronti di coloro che ...ci ha provato in ogni modo a far comprendere questo aspetto della sua vita e la sua volontà di privacy. Dopo il Grande Fratello Vip , aveva già affermato di essere poco social e questo, negli ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere