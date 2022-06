Jessica Selassié minaccia azioni legali contro chi invade la sua privacy

Leggi su novella2000

(Di martedì 14 giugno 2022) LediNella giornata di ieri si era diffuso il gossip secondo il qualesi trovasse a casa di Deddy, ex cantante di Amici 21. Per tale ragione in molti hanno pensato che potesse esserci una frequentazione in corso. Il rumor, però, è stato smentito dalla Principessa stessa, la L'articolo proviene da Novella 2000.