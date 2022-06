Jessica Selassiè e Deddy insieme? La foto scatena i rumors, lei replica così (Di martedì 14 giugno 2022) Flirt in corso tra Jessica Selassiè e l’ex cantante di Amici Deddy? A far sognare i fan, una foto dell’ex gieffina pubblicata nella sua Insta Story. E’ stato un semplice muro con su scritto “weekend vibes” a dar via ai rumors. Un semplice sfondo per quelli inesperti, colpi di scena per i followers che non si fanno sfuggire un minimo particolare. Un muro che somiglia parecchio a quello di casa di Deddy che immortala in alcuni suoi post. Un dettaglio che non è sfuggito al gossip portando a galla una presunta frequentazione tra i giovani ragazzi. C’è da dire che i fan della vincitrice del Grande Fratello Vip 6, fremano all’idea di vedere la Selassiè di nuovo innamorata, soprattutto dopo la delusione avuta dentro e fuori la casa con Barù. In fondo sia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 giugno 2022) Flirt in corso trae l’ex cantante di Amici? A far sognare i fan, unadell’ex gieffina pubblicata nella sua Insta Story. E’ stato un semplice muro con su scritto “weekend vibes” a dar via ai. Un semplice sfondo per quelli inesperti, colpi di scena per i followers che non si fanno sfuggire un minimo particolare. Un muro che somiglia parecchio a quello di casa diche immortala in alcuni suoi post. Un dettaglio che non è sfuggito al gossip portando a galla una presunta frequentazione tra i giovani ragazzi. C’è da dire che i fan della vincitrice del Grande Fratello Vip 6, fremano all’idea di vedere ladi nuovo innamorata, soprattutto dopo la delusione avuta dentro e fuori la casa con Barù. In fondo sia ...

