Jesi verso il dopo Bacci | Fiodelmondo stacca Marasca | al ballottaggio da favorito

Pubblicità

MARIOriformista : RT @EnricoLetta: Nelle Marche, bellissima serata ieri a Fabriano per Daniela #GhergoSindaca e prima colazione in Piazza a Jesi per Lorenzo… -

...in Comune, Repubblicani Europei, Con Senso Civico,Respira, e Matteo Marasca , alfiere delle liste civiche della maggioranza uscente supportato da Jesiamo, Patto per, Orizzonte, ...... della fauna con David Belfiore di wwf Italia e direttore della riserva Ripa Bianca die della ... Un progrediremodelli di crescita rigenerativi perseguendo l'ambizione in materia di ...JESI - Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che riunisce Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Con Senso Civico, Jesi Respira, e Matteo Marasca, alfiere delle ...C’è la staffetta tricolore: occhio alla viabilità. Per la prima volta in assoluto Obiettivo Tricolore sbarca nelle Marche: la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l ...