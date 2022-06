Jennifer Aniston accusata di nepotismo (Di martedì 14 giugno 2022) Jennifer Aniston è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte a Variety, in particolare su quanto la fama è cambiata dagli anni ’90 ad oggi. L’attrice si è inimicata un bel po’ di persone per le dichiarazioni che ha reso in un’intervista realizzata con Sebastian Stan per il format di Variety Actors on Actors, in cui attori e attrici si raccontano l’un l’altro senza il filtro delle domande di un giornalista. Jennifer Aniston e il suo pensiero sui nuovi attori Jennifer Aniston, parlando con Stan della serie Pam & Tommy e del contesto in cui è maturato lo scandalo del sex tape al centro della trama, si è infilata in un discorso che l’ha fatta sembrare ai più una snob ancorata ai propri privilegi di figlia d’arte.Aniston ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte a Variety, in particolare su quanto la fama è cambiata dagli anni ’90 ad oggi. L’attrice si è inimicata un bel po’ di persone per le dichiarazioni che ha reso in un’intervista realizzata con Sebastian Stan per il format di Variety Actors on Actors, in cui attori e attrici si raccontano l’un l’altro senza il filtro delle domande di un giornalista.e il suo pensiero sui nuovi attori, parlando con Stan della serie Pam & Tommy e del contesto in cui è maturato lo scandalo del sex tape al centro della trama, si è infilata in un discorso che l’ha fatta sembrare ai più una snob ancorata ai propri privilegi di figlia d’arte.ha ...

