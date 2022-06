Jennifer Aniston accusata di nepotismo: le critiche arrivate dopo le sue dichiarazioni sulla fama (Di martedì 14 giugno 2022) Jennifer Aniston è caduta nell'occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte a Variety, in particolare su quanto la fama è cambiata dagli anni '90 ad oggi. Questa settimana, gli attori Jennifer Aniston e Sebastian Stan hanno partecipato insieme al Variety's Actors on Actors, ma alcune dichiarazioni dell'attrice l'hanno fiondata in un mare di critiche per nepotismo. Ecco cosa ha detto con precisione la star di Friends. Durante l'intervista con Variety, Jennifer Aniston ha commentato com'era essere famosi negli anni '90, periodo in cui è ambientata la serie con Sebastian Stan, Pam e Tommy. L'attrice, parlando con il suo collega, è apparsa un po' snob ai più dicendo che è stato allora, tra la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022)è caduta nell'occhio del ciclone a causa di alcunefatte a Variety, in particolare su quanto laè cambiata dagli anni '90 ad oggi. Questa settimana, gli attorie Sebastian Stan hanno partecipato insieme al Variety's Actors on Actors, ma alcunedell'attrice l'hanno fiondata in un mare diper. Ecco cosa ha detto con precisione la star di Friends. Durante l'intervista con Variety,ha commentato com'era essere famosi negli anni '90, periodo in cui è ambientata la serie con Sebastian Stan, Pam e Tommy. L'attrice, parlando con il suo collega, è apparsa un po' snob ai più dicendo che è stato allora, tra la ...

Pubblicità

javi_jimene027 : RT @luciaa_re: la jennifer la aniston aquella la rachel - luciaa_re : la jennifer la aniston aquella la rachel - DrApocalypse : The Morning Show 3, parla Jennifer Aniston: “Vorrei che Alex si innamorasse” - LDeSantis2 : pure io vorei scopamme JLO e Jennifer Aniston ENSEMBLE @tuttosport fate come il Sun in Inghilterra, mettete la fica… - itsclauuuuu : La Jennifer la aniston aquella la rachel?? -