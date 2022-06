Ivg e legge 194, non va tutto bene: l’ultima relazione del Ministero travolta dalle critiche (Di martedì 14 giugno 2022) Il Ministero della Salute ha pubblicato l’ultima relazione sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia. I dati si riferiscono al 2020 ma sono “incompleti, parcellizzati, parziali” e restituiscono un’immagine sfocata di quanto avviene nel Paese, dove abortire rimane un percorso a ostacoli. L’onda delle reazioni, annunciata già dall’indagine “Mai Dati!” della docente Chiara Lalli e della giornalista Sonia Montegiove per chiedere di rendere accessibili a tutti i dati sull’Ivg, infatti non si fa attendere. Cosa dice la relazione 2020 del Ministero della Salute Dice il Ministero: nel 2020, in Italia, le ivg sono state 66.413, un numero in costante diminuzione (erano 73mila nel 2019) a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto (234.801). Il tasso di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) Ildella Salute ha pubblicatosull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia. I dati si riferiscono al 2020 ma sono “incompleti, parcellizzati, parziali” e restituiscono un’immagine sfocata di quanto avviene nel Paese, dove abortire rimane un percorso a ostacoli. L’onda delle reazioni, annunciata già dall’indagine “Mai Dati!” della docente Chiara Lalli e della giornalista Sonia Montegiove per chiedere di rendere accessibili a tutti i dati sull’Ivg, infatti non si fa attendere. Cosa dice la2020 deldella Salute Dice il: nel 2020, in Italia, le ivg sono state 66.413, un numero in costante diminuzione (erano 73mila nel 2019) a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto (234.801). Il tasso di ...

