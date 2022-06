Ivan Zaytsev, quando lo Zar incontra il Komandante | Una serata spericolata (Di martedì 14 giugno 2022) Ivan Zaytsev ha passato una serata spericolata insieme alla moglie Ashling Sirocchi. A renderla speciale, è stato l'”incontro” con il Komandante. Il pallavolista, conosciuto per la sua carriera con la Lube, ha fatto molto parlare di sé nel corso dell’ultimo campionato, conclusosi nel mese di maggio. Ivan Zaytsev, l’incontro con il Komandante (fonte web)Ivan Zaytsev è riuscito a farsi notare per via degli importanti risultati ottenuti, diventando uno dei pallavolisti più apprezzati dagli appassionati. Ivan Zaytsev, lo Zar della pallavolo Nato a Spoleto – in provincia di Perugia – nel 1988, Ivan Zaytsev è figlio della nuotatrice Irina Pozdnjakova e del ... Leggi su newstv (Di martedì 14 giugno 2022)ha passato unainsieme alla moglie Ashling Sirocchi. A renderla speciale, è stato l'”incontro” con il. Il pallavolista, conosciuto per la sua carriera con la Lube, ha fatto molto parlare di sé nel corso dell’ultimo campionato, conclusosi nel mese di maggio., l’incontro con il(fonte web)è riuscito a farsi notare per via degli importanti risultati ottenuti, diventando uno dei pallavolisti più apprezzati dagli appassionati., lo Zar della pallavolo Nato a Spoleto – in provincia di Perugia – nel 1988,è figlio della nuotatrice Irina Pozdnjakova e del ...

Pubblicità

poperinotv : Ma ora che ci penso, #Putin ha detto una grande idiozia! L'unico vero #zar del XXI secolo è Ivan #Zaytsev! - B_aYLable : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Azzurri - Da lunedì 13 nuovo raduno a Cavalese, torna a lavorare in azzurro Ivan Zaytsev - natchayin : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Azzurri - Da lunedì 13 nuovo raduno a Cavalese, torna a lavorare in azzurro Ivan Zaytsev - 0111_kaede : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Azzurri - Da lunedì 13 nuovo raduno a Cavalese, torna a lavorare in azzurro Ivan Zaytsev - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo Azzurri - Da lunedì 13 nuovo raduno a Cavalese, torna a lavorare in azzurro Ivan Zaytsev -