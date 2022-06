Italia, vietato fare calcoli. Ad Ascoli l’Under 21 si gioca tutto contro l’Irlanda, un punto per gli Europei (Di martedì 14 giugno 2022) Fallito il primo match point, ma limitati i danni eliminando la Svezia dalla corsa con il pareggio davvero amaro per l’incredibile mole di occasioni sprecate, adesso c’è l’ultima chance per l’Italia di andare agli Europei in modo diretto, come del resto ci meriteremmo. l’Under 21 si gioca tutto ad Ascoli contro la forte Irlanda che però non è all’altezza degli azzurrini. Siamo in casa, siamo forti anche se con un continuo ricambio generazionale, abbiamo un bravo ct come Nicolato. L’equazione è semplice: bisogna fare risultato e volare alla fase finale di una rassegna continentale che da troppo tempo ci vede lontani dai fasti degli anni ’90 e primi 2000 in cui fioccavano le vittorie. Basta un pareggio, è vero, ma probabilmente è meglio evitare di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Fallito il primo match point, ma limitati i danni eliminando la Svezia dalla corsa con il pareggio davvero amaro per l’incredibile mole di occasioni sprecate, adesso c’è l’ultima chance per l’di andare agliin modo diretto, come del resto ci meriteremmo.21 siadla forte Irlanda che però non è all’altezza degli azzurrini. Siamo in casa, siamo forti anche se con un continuo ricambio generazionale, abbiamo un bravo ct come Nicolato. L’equazione è semplice: bisognarisultato e volare alla fase finale di una rassegna continentale che da troppo tempo ci vede lontani dai fasti degli anni ’90 e primi 2000 in cui fioccavano le vittorie. Basta un pareggio, è vero, ma probabilmente è meglio evitare di ...

