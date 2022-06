Italia-Spagna 1-0, Vialli scaccia i fantasmi dell’eliminazione – 14 giugno 1988 – VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) VIDEO cn24 url=”https://player.vimeo.com/external/274487993.m3u8?s=6fc12358c7104d3022698d24318c8dfe4925c5ae” autoplay=”true” width=”100%” height=”300? mute=”false” repeat=”false” Il 14 giugno 1988 l’Italia di Azeglio Vicini batte per 1-0 la Spagna nella seconda partita degli europei in Germania e fa un passo deciso verso le semifinali Certe volte per tirar fuori il meglio bisogna trovarsi solo a pochi passi dal baratro. E’ necessario trovarsi nel momento di maggiore difficoltà per accorgersi del reale valore delle proprie forze e ribaltare la situazione. E’ quello che succede all’Italia di Azeglio Vicini il 14 giugno 1988. Siamo alla seconda giornata dl girone dei Campionati Europei organizzati in Germania. La nostra nazionale viene dal pareggio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)cn24 url=”https://player.vimeo.com/external/274487993.m3u8?s=6fc12358c7104d3022698d24318c8dfe4925c5ae” autoplay=”true” width=”100%” height=”300? mute=”false” repeat=”false” Il 14l’di Azeglio Vicini batte per 1-0 lanella seconda partita degli europei in Germania e fa un passo deciso verso le semifinali Certe volte per tirar fuori il meglio bisogna trovarsi solo a pochi passi dal baratro. E’ necessario trovarsi nel momento di maggiore difficoltà per accorgersi del reale valore delle proprie forze e ribaltare la situazione. E’ quello che succede all’di Azeglio Vicini il 14. Siamo alla seconda giornata dl girone dei Campionati Europei organizzati in Germania. La nostra nazionale viene dal pareggio ...

