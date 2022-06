Italia, nuovo ambasciatore in Giordania (Di martedì 14 giugno 2022) Da poco nominato ambasciatore ad Amman è nato a Rieti nel 1959, Luciano Pezzotti è laureato in scienze politiche presso l’Università Luiss di Roma. Entrato in carriera diplomatica nel 1988, ha servito all’estero presso l’Ambasciata a Teheran (1991-95) e la Rappresentanza permanente d’Italia presso la NATO a Bruxelles (1995-1999). È stato poi Console Generale d’Italia prima a Istanbul (2001-2006) e poi a Gerusalemme (2008-2012), prima di ricoprire le funzioni di ambasciatore d’Italia a Kabul dal 2012 al 2016. Al Ministero degli Esteri ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità iniziando alla Direzione Generale per l’Emigrazione per proseguire al Servizio Stampa, alla Direzione Generale del Personale e presso la Segreteria Generale dove, oltre al supporto diretto alle attività del Segretario ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Da poco nominatoad Amman è nato a Rieti nel 1959, Luciano Pezzotti è laureato in scienze politiche presso l’Università Luiss di Roma. Entrato in carriera diplomatica nel 1988, ha servito all’estero presso l’Ambasciata a Teheran (1991-95) e la Rappresentanza permanente d’presso la NATO a Bruxelles (1995-1999). È stato poi Console Generale d’prima a Istanbul (2001-2006) e poi a Gerusalemme (2008-2012), prima di ricoprire le funzioni did’a Kabul dal 2012 al 2016. Al Ministero degli Esteri ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità iniziando alla Direzione Generale per l’Emigrazione per proseguire al Servizio Stampa, alla Direzione Generale del Personale e presso la Segreteria Generale dove, oltre al supporto diretto alle attività del Segretario ...

